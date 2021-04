Alfa Romeo, nuovo quartier generale al Centro Stile

Alfa Romeo ha scelto Torino come sede del nuovo quartier generale. Il luogo è quello rappresentativo del Centro Stile di Via Plava, area riqualificata dello stabilimento di Mirafiori e che occupa gli spazi della storica Officine 83. con la nascita di Stellantis e con i nuovi obiettivi del brand, la scelta di un luogo come quello del centro stile avvicina anche tutto il team del Biscione a quello dei designer che hanno creato, e creano, modelli entrati nella storia. La sede, appena rimodernata, è caratterizzata da ambienti ampi e luminosi, fortemente personalizzati secondo i canoni stilistici del brand e postazioni di lavoro appositamente studiate per favorire al massimo l'interazione e la cooperazione. Sono previsti, inoltre, spazi operativi all'aperto. La nuova squadra Alfa Romeo, poi, ha contribuito a personalizzare gli spazi portando con sé oggetti legati alla storia del brand e alle proprie esperienze professionali, in un intreccio tra il passato, il coinvolgimento personale e le ambizioni future.