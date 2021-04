Auto: aTogg l'iF Design Award con C-Suv firmato Pininfarina

Togg è il primo marchio turco a ricevere l'iF Design Award per la mobilità con il modello C-Suv, la cui prima versione in serie uscirà nel 2022/Q4. Disegnato con 150mila ore di lavoro dal team di progettazione Togg in collaborazione con Pininfarina come partner strategico e sotto la guida di Mr. Murat Günak, il C-Suv è stato premiato nella categoria Professional Concept.

Quest'anno, quasi 10mila prodotti e progetti provenienti da 52 paesi hanno gareggiato agli iF Design Awards, che dal 1954 sono riconosciuti come il simbolo dell'eccellenza del design sulla scena internazionale: 98 giudici indipendenti provenienti da 21 paesi hanno effettuato una valutazione completa per determinare i migliori progetti al mondo.

"Abbiamo stabilito i nostri obiettivi di design e le specifiche tecniche della nostra automobile sulla base delle indicazioni degli utenti. Siamo stati supportati dal designer di fama mondiale Mr. Murat Günak, che si è recentemente unito al nostro team come Design Leader, nel processo di scrematura del numero di case di design nazionali e straniere da 18 a 3, nella definizione del tema di design finale e nella scelta di Pininfarina, che ha reso questo tema tridimensionale. Un premio così prezioso per il nostro originale design, che abbiamo sviluppato ispirandoci alla nostra cultura e registrato fino ad ora in 27 paesi dell'Ue, nonché in Cina, Giappone e Russia, ci dà la giusta motivazione a fare ancora meglio" commenta l'ad di Togg M. Gürcan Karakaş.