Land Rover Defender principe Filippo, era veicolo da caccia

Era uno speciale minibus allestito per trasportare i cacciatori e le loro armi, quello che gli addetti ai lavori chiamano 'Gun Bus', in dotazione alla Royal Family, la Land Rover Defender TD5 130 del 2003 utilizzata, nell'ultima versione, per il funerale del principe Filippo.

Ne dà notizia la stampa specializzata britannica che ricorda - a coloro che non lo sapevano già - che il duca di Edimburgo era conosciuto per avere un acuto senso dell'umorismo e un amore per l'ingegneria e per il design inclusa la forma 'classica' del vecchio Land Rover Defender.

Il telaio cabinato personalizzato TD5 130 è stato mantenuto per tutto il periodo nella disponibilità del principe Filippo, che lo aveva commissionato appunto come Gun Bus allo specialista britannico Foley. Il mezzo era stato consegnato alla residenza privata della Regina, la Sandringham Estate, nel 2016, con un allestimento davvero lussuoso: telaio rinforzato, cabina passeggeri posteriore costruita ex novo, vani portaoggetti chiusi per le armi, grandi finestrini apribili, due prese d'aria sul tetto, illuminazione a Led, interni in pelle verde e finiture in rovere francese.

Solo di recente, nel 2019, e su precise indicazioni del principe Filippo, il Defender è stato riportato allo stato di telaio cabinato e poi riallestito come carro funebre. La passione del duca di Edimburgo per la marca Land Rover, e soprattutto per la famiglia delle Defender (in quanto mezzi militari) ha caratterizzato tutta la vita del principe consorte e, in generale, della Royal Family.

Nel 1948 il padre della regina Elisabetta, Giorgio IV, sfilò a bordo della Land Rover numero 100 appena uscita dalle linee di montaggio. Elisabetta e Filippo hanno utilizzato ripetutamente le iconiche Land nei viaggi nei Paesi del Commonwealth anche con allestimenti da parata. E nel 2016, la Regina e il principe Filippo hanno sfilato davanti alla folla al Castello di Windsor a bordo di una speciale Range Rover landaulet che utilizza un sistema propulsivo diesel-ibrido, tale da consentire di muoversi senza emissioni durante le cerimonie ufficiali.