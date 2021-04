Gran Premio Nuvolari, 'museo itinerante' a settembre

Si scaldano i motori del Gran Premio Nuvolari che quest'anno andrà in scena dal 16 al 19 settembre. La manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto storiche promossa e ideata da Mantova Corse, da 31 anni rende omaggio al leggendario Tazio Nuvolari, con un vero e proprio 'museo itinerante' di auto storiche. Dal 16 al 19 settembre 2021 gli equipaggi affronteranno un percorso in tre tappe: 1000 km nel Centro-Nord Italia, attraversando paesaggi di Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana. L'evento, organizzato dal 1991 da Mantova Corse, si svolgerà nel rispetto delle normative F.I.A, F.I.V.A. e A.C.I. Sport, con una particolare attenzione ai protocolli della federazione sportiva nazionale. Anche quest'anno vedrà la luce il GPN Green, nuova iniziativa dedicata all'ecologia.

L'impatto ambientale provocato dalla circolazione delle vetture storiche partecipanti all'evento verrà infatti compensato dalla piantumazione in aree selezionate di un numero tale di alberi ad alto fusto da bilanciare l'emissione totale di CO2. Venerdì 17 settembre la sfilata delle auto storiche partirà da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. Attraverserà le strade dell'Emilia, fino ad arrivare all'Autodromo di Modena per le prove cronometrate. Si continuerà poi sugli Appennini, attraverso i passi Raticosa, Futa e fino al Mugello Circuit. Poi sarà la volta delle colline romagnole verso l'Adriatico, con arrivo a Cesenatico. Sabato 18 settembre il Gran Premio Nuvolari vedrà un percorso rinnovato, da Rimini verso Urbino, poi il passo di Bocca Serriola, Città di Castello, fino a Magione presso l'Autodromo dell'Umbria, il Lago Trasimeno. Controlli a timbro a Castiglione del Lago, Cortona e in Piazza Grande ad Arezzo. Nel pomeriggio gli equipaggi percorreranno le strade del Viamaggio verso l'Adriatico, con le prove di media a Sant'Agata Feltria. La Repubblica di San Marino accoglierà la carovana con l'ultimo gruppo di prove cronometrate della giornata e il controllo a timbro in Piazza della Libertà, all'apice del Monte Titano. L'arrivo della seconda tappa è previsto a Rimini, lungo la passerella di Piazza Tre Martiri.

Domenica 19 settembre, il ritorno verso Mantova. Le richieste di registrazione, da effettuarsi esclusivamente sul sito www.gpnuvolari.it , rimarranno aperte fino al 31 luglio 2021. Al Gran Premio Nuvolari sono ammesse vetture fabbricate dal 1919 al 1976 munite di passaporto F.I.V.A., o fiche F.I.A. Heritage, o omologazione A.S.I., o fiche ACI Sport /ACI Storico, o certificato d'iscrizione al registro storico A.A.V.S.