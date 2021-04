Ford Trucks F-MAX, record di velocità sul lago Baikal

Ford Trucks agguanta un nuovo traguardo e questa volta si parla di velocità. F-MAX è stato infatti il primo camion a partecipare all'evento 'Days of Speed ;;on the Ice of Lake Baikal', festival della velocità tenutosi in Russia, dove, nel suo segmento, ha battuto il record di velocità su fondo ghiacciato. L'appuntamento sul lago russo è un evento annuale che mira a stabilire record di velocità sul ghiaccio seguendo tutti i regolamenti di FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile) e RAF (Federazione Russa dell'Automobile). Ford Trucks, che ha partecipato al Days of Speed di quest'anno dal 10 al 13 marzo, ha battuto il record di velocità con il Ford Trucks F-MAX, guidato dall'ex campionessa russa di rally, Ilona Nakutis. Il camion ha aperto una pista nel segmento dei veicoli pesanti raggiungendo una velocità massima di 134 km/h sul lago ghiacciato. Inoltre, durante la prova dei freni, ha raggiunto uno spazio di frenata di 169,45 metri, a una velocità di 80 km/h sul ghiaccio. F-MAX ha dato prova di poter raggiungere alte prestazioni e manovrabilità, nonostante il ghiaccio e le difficoltà causate dal fondo stradale a bassa aderenza, con conseguenti problemi di motricità, e dalle forti raffiche di vento. "Il Ford Trucks F-MAX non solo ha raggiunto un nuovo record di velocità - ha dichiarato Andrey Leontyev, organizzatore dell'evento e 18 volte campione russo di sport motoristici - ma ha anche ottenuto risultati che hanno notevolmente superato le nostre aspettative".