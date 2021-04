Ford Sedan Hot Rod, all'asta quella di Eddie Van Halen

Tra musica e auto, la Ford Sedan Hot Rod di Eddie Van Halen è in vendita. Il famoso chitarrista e parte dell'omonima band hard rock dei Van Halen, è anche un collezionista di auto e proprio un pezzo raro appartenuto al suo garage è tornato recentemente in vendita . Venduto dal musicista alcuni anni fa, l'Hot Rod ad alto tasso di rock'n'roll, ha visto crescere il suo prezzo nel corso degli anni, fino a superare la cifra di settanta mila dollari, battuti all'asta per il veicolo qualche tempo. Appassionato di auto, Van Halen ha 'parcheggiato' nel suo garage numerosi esemplari di un certo livello, a cominciare da una Lamborghini Miura del 1972 che Valerie Bertinelli gli regalò come regalo di nozze e che il musicista utilizzò anche come 'suono' da inserire nel brano 'Pananma', uno dei più famosi della band. La Ford del 1934 monta un motore V8 e un sistema di scarico in acciaio personalizzato. All'interno, l'Hot Rod è rivestito in camoscio e pelle in un colore caramello, il tutto creato dal designer Ron Mangus, in passato al lavoro anche su numerose altre auto di rockstar. La casa d'aste che ha attualmente in vendita la Ford, ha incluso nell'offerta anche una chitarra Fender, firmata dai fratelli Van Halen insieme al cantante David Lee Roth e al bassista Michael Anthony. Nuova base d'asta per il pacchetto completo, cento mila dollari.