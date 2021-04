Cubeda su Osella per la 7/a volta re salita Monte Iblei

Domenico Cubeda su Osella Fa 30 Zytek con il tempo di record 3'55"41 ha vinto la Salita dei Monti Iblei 2021. Per il pilota catanese si tratta della settima vittoria alla gara ragusana, con il primato anche sulla versione del tracciato allungata dal 2019 a 8,5 Km. Seconda piazza per il giovane trapanese Francesco Conticelli, anche lui su Osella FA 30 Zytek, che ha attaccato ma a cui è mancata la piena fiducia nelle nuove regolazioni della prototipo monoposto in versione aggiornata 2021 ed ha accusato un gap di 1"38 alla fine. Sul podio anche il potentino Achille Lombardi per la prima volta alla Monti Iblei, dove ha esordito sulla per lui nuova Osella PA 2000 Honda, un valido test per il CIVM, come per tutti gli occupanti del podio della gara promossa dal Comune di Chiaramonte Gulfi ed organizzata tecnicamente da Promoter Kinisia con la collaborazione dell'Associazione "Cinquecentisti Chiaramontani". Tutta la gara è stata trasmessa in diretta facebook, streaming e TV. A dare il via alla competizione e ad assistere alla premiazione lo stesso primo cittadino di Chiaramonte Gulfi On. Sebastiano Gurrieri, che insieme agli Assessori comunali ed al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Provinciale di Ragusa dott. Salvatore Piazza, si è congratulato con i protagonisti della competizione. Durante la premiazione tutti i piloti hanno rivolto un commosso saluto a Remo Cattini, figura storica dell'automobilismo internazionale, apprezzato pilota prima, Ufficiale di Gara e Direttore di Gara fino a poco tempo fa, di cui si è appresa la scomparsa durante la gara.

Sul podio Cubeda ha dichiarato: -"Abbiamo lavorato molto in prova ed abbiamo affinato dei particolari del set up che si sono rivelati preziosi in gara, dove ho attaccato a fondo e mi sono fidato della vettura e del perfetto lavoro della gomme Avon.

L'intesa con i tecnici di Paco74 e tutto il resto della squadra anche questa volta è stata determinante".