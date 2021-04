Faltoni: con Mustang Mach E Ford inaugura era full electric

Mustang Mach E non è solo un progetto innovativo e ambizioso con il quale Ford entra nel mondo dell'elettrico puro ma è anche e soprattutto una scommessa: di aprire una nuova era di mobilità, pulita ed ecosostenibile, senza rinunciare al dinamismo e alle alte prestazioni. E non è un caso se il punto di partenza della gamma full electric è proprio lei: una vettura che sfoggia lo stile di un crossover (quello che richiede oggi il mercato), abbinandolo ad un nome - come Mustang appunto - foriero di sportività e high-performance.

Mustang Mach e, l'era elettrica di Ford inizia adesso

''Mustang Mach E è il primo elettrico puro, nell'ambito di un percorso che dal 2019-2020 ci ha portato ad una gamma di ben 18 prodotti elettrificati - ha precisato Fabrizio Faltoni, presidente e amministratore delegato di Ford Italia - Lanciamo un'automobile completamente elettrica su un prodotto e un brand storico che da decenni è il simbolo dell'automobile sportiva. Lo facciamo però con un crossover, prodotto che tutti gli italiano vogliono, quindi una macchina più alta con una seduta più alta rispetto alle automobili sportive''.

Nuova Mustang Mach E - prima Ford acquistabile esclusivamente online - è un'automobile che da subito fissa di nuovi riferimenti sull'autonomia: parliamo di oltre 600 km di autonomia, ma anche nuovi parametri in materia di tecnologia e della connettività. ''Mach E dialoga con gli apparecchi device sia all'interno dell'automobile che da casa ma soprattutto è un'automobile con tecnologia over the air che - spiega Faltoni - consentirà di aggiornare costantemente le automobili esattamente come accade con i telefonini''.

Con oltre 250 ordini raccolti già attraverso la piattaforma dedicata, Mustang Mach E si farà apprezzare sicuramente per il comfort di guida che però non rinuncia ad uno spirito 'selvaggio', in pieno stile Mustang: a questo proposito gli obiettivi di vendita per l'Italia sono ambiziosi ma realistici soprattutto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, considerando anche la propulsione full electric (le previsioni parlano di circa 200 unità per mese). ''Con Mustang Mach E abbandoniamo l'ansia della ricarica - aggiunge il numero uno di Ford Italia - grazie al pacchetto batterie extendend range che garantisce oltre 600 km autonomia''.

Mach E è il primo step nell'ambito della strategia di elettrificazione a zero emissioni: ''A breve termine ci saranno nuovi lanci full electric: dopo Mustang - aggiunge Faltoni - gli altri due step riguardano altre due icone del marchio, il Transit - nell'ambito dei commerciali - e l'F150, l'automobile 'dell'americano che lavora'''. A breve inoltre Sto arriverà anche una full electric destinata al mercato di massa. Lo scorso marzo Ford ha annunciato un investimento da un miliardo di dollari che permetterà di produrre in Europa ed in Germania, in particolare: entro il 2030 la gamma autovetture Ford sarà completamente elettrificata; un percorso simile riguarderà anche i commerciali, anche se per il 2030 in questo settore di vendita ci sarà ancora un piccolo spazio riservato alle motorizzazioni diesel.