Ha 'saltato il pagamento del casello autostradale per 34 volte. Un 47enne della provincia di Bergamo è stato condannato per truffa a 9 mesi e 12 giorni, dal tribunale di Verbania, perché per sei mesi, nel 2017, era transitato dal casello di Arona sull'autostrada A26 senza pagare il pedaggio accodandosi alle auto in fila davanti alla sua.

Autostrade per l'Italia si è costituita parte civile: sarà rimborsata.