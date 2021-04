Poltu Quatu Classic, in scena dal 2 luglio in Sardegna

Torna in scena Poltu Quatu Classic, con la sesta edizione del Concorso d'Eleganza in programma dal 2 al 4 luglio. Per i tre giorni sfileranno per le strade della Costa Smeralda autentici gioielli a quattro ruote provenienti dalle più importanti collezioni di auto d'epoca italiane ed europee. Tra le novità inserite nel programma di quest'anno c'è anche una gara di accelerazione sulla pista dell'Aeroporto Vena Fiorita di Olbia e un'esposizione di Spiaggine uniche a Porto Cervo. Gli organizzatori hanno poi studiato un nuovo percorso panoramico della Costa Smeralda per regalare ai partecipanti scenari da ammirare al volante delle proprie automobili. Si tornerà nella spiaggia Vesper di Capriccioli resa celebre dal film '007 - La spia che mi amava' dove il protagonista Roger Moore emerge con la sua auto dall'acqua cristallina della Costa Smeralda in compagnia di Barbara Bach. Non mancherà sulla via del ritorno a Poltu Quatu il passaggio e l'esposizione delle auto del Concorso a Porto Cervo all'ora dell'aperitivo, questa volta tra meravigliose auto da spiaggia.

I partecipanti vivranno quindi un'altra esperienza tra visite a borghi storici della Sardegna e giornate in spiaggia, guidando le loro auto d'epoca lungo gli scenari della Costa Smeralda. I più temerari potranno anche provare l'ebbrezza dell'alta velocità in mare grazie al ritorno della 'Off Shore Experience' con il cinque volte campione del mondo di motonautica Aaron Ciantar, che porterà in Sardegna un'Off Shore davvero speciale direttamente da Malta. Come da tradizione, ci sarà anche lo svolgimento in notturna della sfilata finale delle automobili davanti alla Giuria che avverrà Sabato 3 luglio dopo la Cena di Gala al Grand Hotel Poltu Quatu nella celebre Piazzetta illuminata a giorno per l'occasione. Come nell'ultima edizione l'evento si concluderà la domenica pomeriggio al Li Neuli Country Club. La Giuria del Concorso sarà presieduta per il quarto anno consecutivo da Paolo Tumminelli.