Maserati, al volante del Suv Levante Trofeo c'è Beckham

David Beckham alla guida di uno dei simboli della Motor Valley. L'ex stella della nazionale inglese di calcio è diventato global ambassador di Maserati: il primo atto del suo nuovo ruolo lo vede alla guida del Suv Levante Trofeo della storica casa modenese, protagonista di un video di circa un minuto. L'obiettivo della partnership è "accompagnare Maserati nella prossima tappa del suo viaggio, rompendo i confini e portando il Marchio in prima linea tra le automobili di lusso nel 21° secolo", spiega una nota della casa automobilistica.

"Il Brand continua ad essere proiettato in avanti, inaugurando una nuova era. Maserati sfida ogni giorno lo status quo grazie al suo essere innovativa per natura, spinta dalla passione e unica per design. La partnership con David Beckham esprime tutti questi valori", commenta Per Paolo Tubito, chief marketing officer Maserati. "Per me è entusiasmante iniziare questa partnership con Maserati: un Marchio italiano iconico che condivide la mia stessa ammirazione per le innovazioni più grandi e per il migliore design. In un momento così cruciale della sua storia, non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con Maserati e di continuare con loro questa crescita su scala globale", dichiara Beckham.