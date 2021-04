Auto: Atcc, Arduini e Bodega ricominciano dal podio

E' iniziata nel migliore dei modi la stagione di Massimo Arduini e Giuseppe Bodega, che a Varano de' Melegari, nel round inaugurale dell'ATCC, hanno colto due sonanti secondi posti nelle due gare in programma.

Sulla Peugeot 308TCR i vicecampioni 2020 della serie sanzionata ACI Sport hanno tratto il massimo dalla vettura schierata dalla Meteco Corse, in attesa dell'arrivo della nuova arma che dovrebbe fare il proprio debutto già nel prossimo round.

L'intero weekend di Varano è stato caratterizzato dalla pioggia che non ha dato tregua al circuito dedicato a Riccardo Paletti ed è stata fedele compagna di tutte le sessioni di un affollato ATCC, capace di vedere ben 37 auto iscritte nel primo appuntamento in calendario. Dopo aver segnato un ottimo quinto tempo nelle prove libere con pneumatici Pirelli slick su pista bagnata, Arduini e Bodega si sono assicurati la seconda fila in qualifica, mancando la prima riga dello schieramento per appena un decimo e mezzo.

La prima corsa ha visto la 308TCR scattare al meglio sotto la pioggia battente e già alla terza curva raggiungere la seconda posizione con un bel sorpasso su Ghermandi alla staccata della esse veloce. Con un occhio al campionato e date le difficili condizioni del tracciato, Arduini e Bodega hanno preferito accontentarsi di un secondo posto prezioso ai fini del campionato, piuttosto che rischiare un errore su un tracciato decisamente infido. Grazie al podio conquistato in Gara 1, la seconda manche ha visto la 308TCR scattare dalla seconda piazza e mantenere saldamente la posizione fino alla bandiera a scacchi, massimizzando il risultato in termini di punti di campionato in un weekend dove la diversità tecnica che rende unico l'ATCC ha premiato le auto dei rivali.

Già dal prossimo appuntamento Arduini e Bodega potrebbero sedersi al volante di una nuova vettura, una novità assoluta e unica nel suo genere che proprio in questi giorni viene ultimata dell'atelier della neonata Storm.