Telepass, c'è servizio di revisione con Dekra

Si amplia il sistema di servizi integrati di Telepass che aggiunge il servizio di revisione, grazie alla partnership con Dekra. L'accordo con la multinazionale tedesca, leader mondiale nel settore della revisione veicoli, con oltre 600 Centri su tutto il territorio nazionale in franchising o di proprietà e gestione diretta, consente ora ai clienti Telepass Pay di prenotare e pagare tramite App la revisione per autovetture, motoveicoli e, più in generale, veicoli di massa inferiore alle 3,5 t. Sia la prenotazione sia il pagamento del servizio verranno gestiti direttamente dal device mobile del cliente, su dispositivi iOS e Android, in maniera semplice, rapida e cashless e saranno compresi nel canone mensile fisso di Telepass Pay. Al momento i Centri Dekra convenzionati con Telepass sono 212 in tutta Italia, in particolare nel Lazio e nella Lombardia seguiti da Piemonte e Toscana. "La partnership con Dekra - ha dichiarato Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato Telepass - ci consente di aggiungere un servizio importante nel mondo auto e moto perché integra nella piattaforma digitale di Telepass una soluzione ad una reale necessità dell'utente. La revisione è infatti un obbligo di legge e sono convinto che Dekra sia il partner giusto per verificare l'efficienza e lo stato dei veicoli in circolazione non solo in termini di qualità del servizio ma anche in termini di copertura territoriale.

Considerando che le concessionarie autostradali hanno in previsione la riduzione progressiva della rete dei Punti Blu lungo le tratte autostradali da loro gestite, siamo anche soddisfatti di poter appoggiarci sul network Dekra per dare ai nostri clienti un servizio sostitutivo capillare sul territorio".