Stellantis: accordo con Israele per tecnologie mobilità

Il gruppo Stellantis ha raggiunto un accordo con Israele per sviluppare e rafforzare la cooperazione nell'innovazione tecnologica, creando collaborazioni con le imprese israeliane, in particolare start up. L'intesa è stata siglata tra la Fca Italy e la Israel Innovation Authority e fa parte del programma di ricerca e sviluppo e collaborazione pilota dell'Authority con le multinazionali iniziato nel 2005. Le prime collaborazioni saranno focalizzate su assistenza alla guida, cybersecurity e industria 4.0. E' in atto uno scouting tra circa 30 start up da oltre un anno. L'accordo prevede che l'Autorità - ente pubblico indipendente responsbaile della politica di innovazione israeliana - aiuti Fca Italy a individuare le tecnologie israeliane che soddisfano esigenze specifiche del gruppo nel campo delle nuove tecnologie legate alla mobilità, fornendo supporto finanziario per la ricerca e lo sviluppo. Stellantis aiuterà, sia attraverso investimenti, personale io attrezzature di ricerca e sviluppo, sia tramite consulenza sulla strategia normativa, tecnologica o di marketing, le aziende israeliane coinvolte ad aprire opportunità di sviluppo dei loro business sui mercati esteri, sostenendo le start up selezionate.

Tra le società che hanno già firmato memorandum di collaborazione con l'Autorità ci sono, tra le altre, Intel, Audi, Adler Pelzer, Abbot, Unilever, Hewlett Packard, Ibm , Panasonic, Philips, Nielsen, Fujitsu e Renault.