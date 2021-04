Land Rover, accordo 'spaziale' con Virgin Galactic

Prolungato l'accordo 'spaziale' tra Land Rover e Virgin Galactic. La casa automobilistica britannica ha infatti annunciato il prolungamento triennale della sua partnership globale con Virgin Galactic, la prima 'linea aerea spaziale' commerciale al mondo. Il nuovo spazioplano Virgin Galactic è stato infatti presentato nei giorni scorsi con il supporto della Range Rover Astronaut Edition e Land Rover prenderà parte all'operatività quotidiana della Virgin Galactic fino al completamento dei voli di collaudo della SpaceShipTwo e all'inizio del regolare servizio commerciale. I veicoli Land Rover sono parte integrante attiva della vita del Team Virgin Galactic, trainando gli spazioplani, trasportando le attrezzature e sgombrando le piste per il decollo. Hanno già svolto ruoli durante i primi due voli spaziali, quando la Virgin Galactic è diventata la prima compagnia privata a far volare persone nello spazio con uno spazioplano destinato al servizio commerciale. Una flotta di veicoli Land Rover ha supportato la Virgin Galactic nel trasferimento dagli impianti di produzione e collaudo di Mojave, California, allo SpaceShipTwo America in Nuovo Messico, il primo aeroporto spaziale del mondo realizzato per i voli spaziali commerciali. "Il volo spaziale accessibile agli esploratori di tutto il mondo - ha commentato Joe Eberhardt, Presidente e CEO di Jaguar Land Rover North America - è la prossima grande avventura e Land Rover è fiera di lavorare a fianco del Team Virgin Galactic a supporto dei Future Astronaut che amplieranno ancora di più i confini della loro avventura." Virgin Galactic ha già ricevuto le iscrizioni di circa 600 clienti 'Future Astronaut', che viaggeranno su veicoli Land Rover fino al loro volo dallo Spaceport America. Nel 2019 il fondatore di Virgin Galactic, Sir Richard Branson e il Prof Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer di Jaguar Land Rover, hanno presentato la Range Rover Astronaut Edition. Questi lussuosi SUV creati da Land Rover SV Bespoke ed offerti esclusivamente ai Future Astronaut.