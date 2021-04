Stellantis: figli dipendenti disegnano l'auto dei sogni

Hanno dei nomi fantasiosi come SunRocker, Alfa Sport Aurelia, Luna, la macchina dei sogni, Fiat Rainbow, Ecostella, Walf H2O: sono le macchine del futuro immaginate dai figli dei dipendenti di Stellantis, nel periodo di lockdown. Le hanno create Andrea, Manuel, Sofia, Stefano, Stella, Viola, età tra i 6 e i 12 anni.

In questo anno di emergenza sanitaria legata alla pandemia, sono molteplici le forme di dialogo con i dipendenti che l'azienda ha attuato a livello digitale. In particolare ha riscosso successo l'iniziativa promossa dalla Comunicazione Interna e dal Centro Stile di Torino rivolta ai figli dei dipendenti, che sono stati invitati, attraverso la rete Intranet aziendale, a disegnare la macchina del futuro e condividerla con l'intera comunità Stellantis. Per partecipare a 'If you ca dream it, you can draw it' ('Se puoi sognarlo, puoi disegnarlo'), i bambini e le loro famiglie hanno ascoltato un video messaggio di Klaus Busse, designer di Stellantis, che ha dato spunti e informazioni per disegnare la macchina dei loro sogni proiettata nel futuro.

Sono 54 i bambini che hanno aderito all'iniziativa e con l'aiuto dei genitori hanno scannerizzato i loro disegni e caricato i file sulla piattaforma Intranet The Hub nella sezione a loro riservata. Klaus Busse, con un team dedicato, ha poi personalmente selezionato i 6 lavori migliori. I piccoli designers vincitori, residenti a Torino, Grugliasco (To), Volvera (To) e Arese (Mi), hanno poi partecipato a una tavola rotonda virtuale per incontrare e dialogare di persona con Klaus Busse che ha spiegato le motivazioni di questa iniziativa: il desiderio dell'azienda di stare vicino alle famiglie e di far conoscere ai bambini l'ambiente in cui lavorano i genitori, ma soprattutto il bisogno di pensare al futuro e di sognare.