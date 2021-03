Opel Manta, compie 50 anni e piace ai collezionisti

Cinquant'anni di Opel Manta, che festeggia il compleanno e piace sempre di più ai collezionisti.

L'arrivo sul mercato della 'sportiva' coupé di casa Opel è coinciso con l'inizio di un decennio particolare per le quattro ruote, tra rivoluzioni di design e nuove mode. La vettura è stata progettata da George Gallion è ha fatto registrare a suo tempo vendite record, oltre alla lunga serie di successi nei campionati rally . Questa auto classica è diventata un oggetto di culto e vanta tanti fan in tutto il mondo. Lo abbiamo chiesto a Marc Schaefer, che si occupa di Opel presso Classic Data GmbH, la principale società tedesca di valutazione di auto classiche, per fare un po' di luce sulla situazione. "La Opel Manta - ha commentato Marc Schaefer, esperto di 'Alt Opel IG' che lavora presso Classic Data (una delle principali società di valutazione di veicoli storici) - è già molto apprezzata dagli appassionati, che non seguono le leggi del mercato delle auto usate, da 20 o 30 anni. I prezzi vanno dai 12 ai 15 mila euro in media per una Opel Manta A di livello 2, in buone condizioni estetiche, originale o restaurata da uno specialista. Un modello di livello 3, in altre parole guidabile ma con alcuni difetti estetici, potrebbe essere in vendita a partire da 8 mila euro.

Ovviamente, tutto dipende dal tipo di motore. Un 1.2 litri costerà sempre meno di un 1900 SR. E comunque, i modelli sportivi sono quelli che hanno sempre più successo e ciò ha conseguenze anche sul prezzo". Diverse sono le versioni di Manta realizzate negli anni e differente è l'appeal sui collezionisti.

"La Opel Manta A GT/E - ha detto ancora Schaefer - è un esempio perfetto. Ne sono state prodotte solo 5 mila unità. Chiunque voglia davvero accaparrarsi un modello in buone condizioni deve pensare di spendere intorno ai 20 mila euro. E poi vi sono le edizioni speciali come la Swinger, bianca con le strisce rosse, oltre alla Black Magic. Di queste due ne sono rimaste in giro solo una manciata e per uno di questi modelli si può facilmente aggiungere un ulteriore 20 per cento al prezzo". Ci sono poi altre Opel degli anni Settanta che solleticano l'interesse degli appassionati, a partire da Opel Calibra e da diversi modelli OPC come la Astra G OPC, sul mercato dal 1998 e della quale ci sono ancora in circolazione esemplari che sono stati conservati alla perfezione e non sono stati restaurati. Un discorso a parte merita poi la Opel Diplomat A Coupé, il valore è cresciuto enormemente negli ultimi 4-5 anni. Un veicolo di livello 2 al momento viene scambiato per 150/160 mila euro, con valutazioni al rialzo.