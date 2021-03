Fiera Internazionale del Fuoristrada, a ottobre in Versilia

Spazio al 4x4 con la Fiera Internazionale Fuoristrada. La manifestazione avrà luogo a metà ottobre in Versilia e punta a diventare riferimento europeo per gli amanti dell'off-road a quattro ruote. La nuova manifestazione prenderà vita nei giorni 15, 16 e 17 ottobre nel cuore della Versilia, presso i Comuni di Massarosa e di Viareggio. Il progetto, che nasce per volontà della Federazione Italiana Fuoristrada con partner i due Comuni toscani, punta a diventare evento di riferimento europeo per il settore e per chi ama la natura e tutte le attività cosiddette 'outdooor'. "L'idea - ha commentato il Presidente della Federazione Italiana Fuoristrada Marco Pacini - sorge dalla convinzione che i tempi fossero ormai maturi per offrire a tutto il mondo del fuoristradismo europeo un evento unico nel suo genere, coniugando la grande esperienza nel settore di Federazione Italiana Fuoristrada con un territorio capace di offrire incredibili valori naturalistici assieme ad opportunità davvero esclusive. Il veicolo fuoristrada sarà presentato al grande pubblico e agli appassionati in ogni sua forma e declinazione".

L'area Expo sarà allestita interamente a Viareggio, in Viale Europa, con gli stand di molti espositori legati al mondo off-road.