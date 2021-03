Share Now, car sharing inaugura il programma fedeltà

L'azienda di car sharing a flusso libero Share Now lancia in 14 città europee il suo programma fedeltà Share Now Rewards. È la prima volta che un operatore di car sharing free-floating dedica ai propri utenti un programma di fidelizzazione a cui possono prendere parte gratuitamente, accumulando punti per ogni utilizzo che fanno del servizio, per il quale riceveranno vantaggi esclusivi.

''Con il programma Share Now Rewards stiamo rendendo la mobilità sostenibile ancora più attraente per i nostri clienti di tutta Europa. In qualità di primo fornitore di car sharing, vogliamo creare incentivi per chi utilizza regolarmente il nostro servizio offrendo premi esclusivi. Più persone si fidelizzano al nostro programma utilizzando il car sharing, più le nostre città diventano vivibili'' sostiene Raphael Stange, Chief Marketing, Customer Service & Sales Officer di Share Now.

Il programma fedeltà è suddiviso in quattro livelli: Blue, Silver, Gold e Diamond, ossia lo status più alto con il maggior numero di premi disponibili. Per ogni euro speso alla guida del servizio, i clienti guadagneranno dieci punti. Inoltre, sarà possibile accumulare punti anche ogni volta che si pagano tariffe extra, come in aeroporto, oppure a seguito dell'acquisto delle tariffe orarie o giornaliere e dei Pass 25 o Pass 50 che, in aggiunta, assicurano rispettivamente il livello Golden e Diamond. Iscrivendosi al programma fedeltà è possibile ricevere numerosi premi tra cui voucher per il compleanno, servizio clienti Vip con contatto diretto e prioritario tramite mail o telefono ed offerte speciali in collaborazione con partner d'eccellenza. I punti e i premi sono validi per 3 mesi, mentre l'avanzamento di livello avviene in automatico al raggiungimento dei punti necessari. Al termine dei tre mesi, se il saldo punti diminuisce in quanto si è fatto un utilizzo minore del servizio, lo status dell'utente scenderà solo di un livello alla volta.