Rc Auto: -6,1% in IV trimestre su anno, -25 euro

Nel quarto trimestre del 2020 il prezzo medio effettivo della garanzia r.c. auto è stato di 379 euro, in riduzione del 6,1 per cento su base annua (circa 25 euro). Lo rileva l'Ivass nel suo bollettino statistico. Il numero di contratti stipulati è cresciuto del 3,2% rispetto al 2019 mentre i "nuovi rischi", intesi come nuovi veicoli e/o nuovi assicurati, sono diminuiti nello stesso periodo del 4,2%. E' sceso ancora il differenziale di premio tra Napoli e Aosta, che si attesta a 212 euro, sottolinea l'Ivass.

La riduzione del prezzo medio è più accentuata nel Centro-Sud (Crotone -9,2%, Catanzaro -8,4%; Latina -8,1%) e in alcune provincie del Nord (Bologna -7,3%, Milano -7,1%), spiega l'Istituto nel bollettino, aggiungendo che il 23,1% dei contratti stipulati nel quarto trimestre prevede una riduzione del premio legata alla presenza di scatola nera.

"Il tasso di penetrazione della scatola nera varia dal 67,4% della provincia di Caserta al 4,6% della provincia di Bolzano", evidenzia l'Ivass. La frequenza media dei sinistri è stabile intorno al 6,4%, conclude l'Istituto di vigilanza.

"Il lockdown avrebbe dovuto far precipitare il prezzo dell'rc auto". Lo afferma il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, commentando i dati dell'Ivass. "Ricordiamo che, sempre secondo l'Ivass, tra febbraio e novembre 2020 c'è stato un decremento dei sinistri del 35%, pari a un risparmio per le imprese di assicurazione tra 2,5 e 3,6 miliardi di euro che avrebbe dovuto produrre una riduzione del premio rc auto almeno pari a 70 euro" conclude Dona.

A fronte di una riduzione del 40% degli incidenti stradali nel 2020, le tariffe rc auto sono calate solo del 6,1% nel quarto trimestre del 2020, dando vita ad "un evidente squilibrio e ad una beffa a danno dei cittadini". Lo afferma il Codacons, commentando i numeri diffusi oggi dall'Ivass. "Gli automobilisti italiani hanno subito nel 2020 un danno economico sul fronte dell'Rc auto pari a complessivi 3,9 miliardi di euro a causa di lockdown, zone rosse e divieti agli spostamenti che proseguono ancora oggi, per un totale di circa 100,8 euro ad assicurato", spiega il presidente Carlo Rienzi. "Tutto ciò mentre è crollata l'incidentalità sulle strade italiane come conseguenza dei limiti agli spostamenti, con enormi vantaggi economici per le compagnie di assicurazioni che hanno incamerato profitti a fronte dell'azzeramento del rischio incidenti. Per tale motivo la riduzione del costo delle polizze registrata nel 2020 appare una 'miseria' e una beffa per gli utenti, e il Governo Draghi deve introdurre forme di rimborso obbligatorio per tutte le imprese assicuratrici, garantendo equità e immettendo risorse nelle tasche delle famiglie, già pesantemente danneggiate dall'emergenza Covid" - conclude il Codacons.