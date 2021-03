Formula 2: Ferrari Driver Accademy con Shwartzman-Armstrong

Tutto è pronto al Bahrain International Circuit per la partenza della stagione 2021 di Formula 2. La categoria cadetta si è confermata negli ultimi quindici anni la principale via d'accesso alla Formula 1, premiando i giovani capaci di emergere dalla durissima selezione delle serie propedeutiche. La Ferrari Driver Academy vanta una buona tradizione nella categoria, grazie ai successi ottenuti da Charles Leclerc nel 2017 e Mick Schumacher nel 2020.

L'edizione 2021 vedrà al via due piloti della FDA, Robert Shwartzman e Marcus Armstrong, entrambi alla seconda partecipazione al campionato. Il ventunenne russo proseguirà la sua esperienza nella categoria nelle file del team Prema, mentre per Armstrong la novità di spicco del 2021 è il passaggio alla squadra francese DAMS. Entrambi hanno confermato un buono stato di forma nei test pre-campionato completati due settimane fa sempre sulla pista di Sakhir, prove che hanno evidenziato un alto livello di competitività del campionato 2021.

Capitalizzare. "Sia per Marcus che per Robert l'obiettivo della stagione 2021 sarà confermare il percorso di crescita iniziato lo scorso anno - ha commentato il Direttore della Ferrari Driver Academy, Marco Matassa - un processo che passa attraverso la continuità di risultati. Nonostante fossero all'esordio nella categoria, nel 2020 entrambi i nostri piloti hanno mostrato una buona performance, ma come spesso accade è stato pagato un prezzo alla mancanza d'esperienza. In questa stagione credo ci sia tutto per raccogliere i frutti del lavoro svolto e che si continuerà a svolgere gara dopo gara. Robert è ben ambientato nella sua squadra, mentre Marcus ha subito trovato un ottimo feeling con la DAMS, trascorrendo molto tempo con i suoi nuovi ingegneri durante la pausa invernale. Credo ci sia tutto per affrontare la stagione con ottimismo".