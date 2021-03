Citroen Ami, ordinabile in Italia quadriciclo elettrico

È ordinabile anche in Italia la nuova Ami - 100% ëlectric, la soluzione di mobilità urbana Citroën innovativa e accessibile a tutti. La gamma italiana si declina su 7 versioni, tutte personalizzabili, a partire da 7.200 euro. Il cliente può configurare l'auto e arrivare fino all'acquisto online, direttamente sul sito https://www.citroen.it/ami. Sono disponibili offerte con acquisto immediato o con formula leasing « à la carte », personalizzabili e particolarmente competitive, in grado di rispondere alle esigenze di utilizzo di tutti. Le prime consegne ai clienti sono a partire da aprile 2021.

Il quadriciclo leggero può essere guidato a partire da 14 anni, con l'unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM (il patentino per motori inferiori a 50 cm3). Per coloro che hanno un'esigenza permanente, che siano privati o professionisti, e vogliano il primo, secondo o terzo veicolo della famiglia è prevista un'offerta di leasing con canoni mensili variabili da 12 a 48 mesi, al termine dei quali Ami può essere restituita. Una formula di acquisto che include la batteria e permette costi di utilizzo ridotti.

Due sono le offerte di punta per Ami -100% ëlectric personalizzata con uno dei 4 Pack Color: con ecobonus statale 2021, l'offerta prevede 35 canoni mensili da 19,99euro/mese (con un primo canone di 2.144 euro (tutti i valori sono IVA inclusa, non compresa l'assicurazione); con ecobonus statale 2021 e rottamazione di un veicolo di categoria "L" ante EU3, l'offerta prevede 35 canoni mensili da 19,99euro/mese con un primo canone di 1.383 euro (tutti i valori sono IVA inclusa, non compresa l'assicurazione).

L'offerta leasing è estremamente flessibile e consente al cliente di modificare alcuni parametri della locazione, in base alle proprie specifiche esigenze. Tra i servizi messi a disposizione, la consegna diretta presso il cliente mentre per la manutenzione di Ami -100% ëlectric è possibile rivolgersi alla rete di assistenza abilitata, oggi composta da 137 punti di assistenza Citroën.