Anas: lavori per 110mln sulla 131 Dcn tra Nuoro e Olbia

La statale 131 Diramazione Centrale Nuorese (Dcn) si rifà il look. Il piano di interventi dell'Anas prevede una spesa di oltre 110 milioni di euro che serviranno per ammodernare e migliorare sul fronte della sicurezza la strada che collega il Nuorese con Olbia. I lavori saranno eseguiti in più fasi per contenere i disagi alla circolazione e riguarderanno la manutenzione della pavimentazione, il rifacimento della segnaletica, l'ammodernamento degli impianti tecnologici delle gallerie e il risanamento di viadotti su un tratto di arteria di circa 100 chilometri.

"La manutenzione della pavimentazione consiste nel risanamento del corpo stradale, nella realizzazione di nuovo asfalto drenante e di nuova segnaletica orizzontale e verticale, con interventi già avviati e altri di prossimo avvio sull'intera tratta per circa 13,5 milioni di euro - spiegano i dirigenti dell'Anas - Il programma comprende anche l'adeguamento strutturale e il risanamento di 14 viadotti, di cui 7 situati nel tratto nuorese e 7 nel tratto olbiese, per 18 milioni di euro. Circa 80 milioni sono infine, destinati all'ammodernamento delle gallerie Li Cuponeddi, i cui lavori sono già stati consegnati, San Francesco, S'Iscala e Berruiles.

Gli interventi prevedono l'adeguamento degli impianti tecnologici e il miglioramento delle opere strutturali".