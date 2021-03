Saic Imax8, esemplare unico 'ricoperto' d'oro

La casa automobilistica cinese SAIC ha presentato una versione molto speciale della sua Roewe Imax 8, con inserti in oro. Il modello, prodotto in un solo esemplare, è stato creato dall'artista cinese Wang Kaifang. Ad ornare l'esterno della Imax 8 sono una moltitudine di componenti d'oro, tra cui la griglia anteriore, le prese d'aria, il contorno dei fari, gli specchietti, le finiture dei finestrini, le gonne laterali e diversi altri componenti. In oro sono anche i cerchi, pensati proprio dallo scultore Wang, che dell'oro ha fatto la sua materia principale. Mistero, invece, sugli interni, dei quali non sono state diffuse immagini e per i quali non è dato sapere il numero di componenti in oro aggiunti. L'Imax 8 è basato sulla preesistente Maxus G20 ed è disponibile nelle versioni a sei, sette e otto posti. Il veicolo è attualmente offerto con due diverse opzioni di motore. La prima è quella dotata di una propulsore 1,5 litri turbocompresso, quattro cilindri e 180 CV, mentre la seconda versione, più potente, è un 2,0 litri turbocompresso quattro cilindri da 224 CV. Entrambi i motori sono abbinati ad un cambio automatico a otto marce Aisin.

In futuro, del veicolo potrebbe arrivare anche una versione completamente elettrica da circa 200 CV.