Moto: non solo motori al Misano World Circuit versione 2021

Nuovi progetti arricchiranno il 2021 del Misano World Circuit 'Marco Simoncelli', in un anno che, con gli effetti della campagna vaccinale, tutti vogliono nel segno della ripartenza. Saltata per le problematiche Covid la presentazione del 6 marzo scorso, prende comunque vita un'annata con presupposti di crescita.

Sviluppo, sicurezza e sostenibilità ambientale, spiega Mwc, sono i punti fermi che si declinano nei progetti. insieme ad un calendario sportivo di altissimo profilo. Il menu di attrazioni propone l'area ristorazione e il medical center, la scuola di guida sicura con Siegfried Stohr e quella di guida sportiva con Rebecca Bianchi, la pista kart, la Galleria Simoncelli e il progetto Misano Circuit Tour per i turisti.

Mwc Square sarà il cuore pulsante della 'Riders' Land', ulteriore contributo per consolidare il distretto economico che fa perno sul circuito per attrarre investimenti sul territorio da imprese locali e nazionali. Si trova al paddock 3, in un'area di 11.000 mq, con interventi di arredo urbano, aree fitness ed una dedicata ai bambini.

Il 'vecchio ingresso' dell'autodromo diventerà l'accesso a Mwc Square, che sarà luogo di aggregazione per le famiglie, intrattenimento, shopping e quindi connessione con il territorio. Mwc sarà il primo circuito in Italia ad aprirsi come punto di ritrovo e svago con accesso libero a tutti. residenti.