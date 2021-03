Prosegue la sospensione della Ztl a Torino, provvedimento assunto dalla Giunta comunale lo scorso anno a fronte dell'emergenza pandemica, per favorire gli spostamenti e non appesantire il trasporto pubblico.

Un'ordinanza firmata oggi dalla sindaca Chiara Appendino prolunga ulteriormente l'accesso libero alla Ztl dal 29 marzo al 30 aprile.

Dal provvedimento sono escluse, come sempre, le Ztl Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana.