La polizia stradale di Aosta, durante alcuni controlli autostradali, ha intercettato tre autovetture Audi che sfrecciavano a oltre 200 chilometri orari. In un caso la velocità era di 242 chilometri orari. Le velocità dei tre veicoli, immatricolati in Italia, sono state rilevate dagli agenti che stavano svolgendo controlli con l'autovelox. I tre conducenti ora rischiano una multa di 845 euro, oltre al ritiro della patente per un periodo minimo di sei mesi fino a un anno.