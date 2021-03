Anas: in Piemonte 1,2 miliardi tra manutenzione e nuove opere

L'Anas ha messo in campo in Piemonte quasi 1 miliardo e 200 milioni di euro di investimenti, di cui 329 milioni per interventi di manutenzione programmata e 868 milioni per la realizzazione di nuove opere. Da aprile è previsto il rientro nel perimetro di gestione di circa 1.000 chilometri di strade di cui 110 nella sola provincia di Cuneo che si aggiungeranno alla rete già in gestione. E' emerso nell'incontro presso il Comune di Limone Piemonte al quale hanno partecipato il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Alessandro Morelli, il prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo, il presidente dell'Anas (Gruppo Fs) Claudio Andrea Gemme. Presenti anche il responsabile della Struttura Territoriale Anas della Lombardia Nicola Prisco, commissario per il completamento dei lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda, il vicepresidente della giunta regionale Fabio Carosso, l'assessore trasporti della Regione Liguria Gianni Berrino, l'assessore alle infrastrutture e trasporti Marco Gabusi, il presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna e i sindaci dell'Unione delle Alpi Marittime.

Durante l'incontro è stato fatto il punto sulle attività messe in campo dall'Anas lungo la statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja, in particolare in seguito all'alluvione di ottobre 2020. Il grave danneggiamento riportato dal proseguimento in Francia della statale ha inoltre determinato l'interruzione del collegamento internazionale e l'arresto dei lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda che l'impresa Edilmaco aveva ripreso a maggio in seguito alla rescissione contrattuale con il precedente appaltatore per gravi inadempienze.

"A causa della piena e dello straripamento del torrente Vermenagna - ha spiegatoGemme - la strada statale 20 ha riportato danni ingenti da Vernante fino al confine di Stato con il crollo parziale della carreggiata in quattro punti localizzati. Mobilitate subito tutte le risorse disponibili, a dicembre l'Anas ha concluso il pieno ripristino del tracciato consentendo la ripresa dei collegamenti fra i comuni attraversati dalla statale. Ritengo questo un ottimo risultato.

Ora è necessario focalizzarci con vigore sui lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda".