Vendevano 'auto fantasma' su internet, arrestati

Scoperta in Piemonte un'organizzazione che vendeva auto 'fantasma'. Sono dodici gli arresti per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio eseguiti questa mattina all'alba dai carabinieri e della guardia di finanza di Torino in tutto il Piemonte e in altre località del Nord Italia. Gli arrestati, attraverso delle imprese anche intestate a prestanome, avrebbero creato una rete di vendita di auto di grossa cilindrata, pubblicizzate su internet, che in realtà, dopo essere state pagate, non venivano consegnate agli acquirenti. Oppure in altri casi le vetture venivano vendute dopo che era stato alterato di gran lunga il chilometraggio ed occultati vizi e difetti, così da farle pagare di più rispetto al reale valore. I militari dell'Arma e delle fiamme gialle, durante l'operazione, hanno sequestrato oltre un milione di euro di disponibilità finanziaria. Scoperta anche una rete di prestanome per occultare i profitti e ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

Alterava il chilometraggio anche di 170 mila chilometri la banda delle auto 'fantasma' smantellata dai carabinieri e dalla guardia finanza di Torino, che dall'alba di questa mattina hanno eseguito 12 provvedimenti restrittivi e sequestri per oltre un milione di euro. Gli investigatori l'hanno scoperto incrociando i chilometri segnalati al momento delle operazioni di revisione periodica e quelli effettivamente indicati sui cronotachigrafi delle auto, nonché dalle informazioni acquisite dalle persone offese. Le denunce di numerosi cittadini hanno permesso di ricostruire 48 casi di truffa, ma il sospetto è che siano molti di più. Una ventina le società-imprese susseguitesi nel tempo attraverso operazioni di apertura e chiusura, riconducibili alle stesse persone fisiche. Le investigazioni sono state condotte dai carabinieri della Tenenza di Nichelino (Torino) con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia di Moncalieri e dai Finanzieri del Gruppo Orbassano.