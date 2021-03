In viaggio per la Moldavia con ricambi auto di lusso rubati

Stavano caricando su un autobus in 13 borse di grandi dimensioni diversi pezzi di ricambio di auto di lusso di diverse case, tra cui fari, plance, volanti, display e cruscotti. Tutti pezzi senza scatola ma accuratamente avvolti nel cellophane per evitare danneggiamenti durante il viaggio verso la Moldavia. I prodotti erano molto probabilmente risultato di vari furti avvenuti in provincia di Parma nei giorni scorsi e già segnalati con molte auto saccheggiate di pezzi e strumentazioni. Sono stati così denunciati dai carabinieri per ricettazione un cittadino romeno di 41 anni e un moldavo di 36, in Italia senza fissa dimora. I militari li hanno fermati nella periferia di Parma mentre, in un'area di servizio, sistemavano il materiale in un bagagliaio. La merce è stata sequestrata.