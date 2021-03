Opel Manta, operazione 'ritorno al futuro' tutta elettrica

E' un viaggio all'insegna del 'ritorno al futuro' quello di Opel Manta che torna in scena in versione elettrica. A qualche giorno dall'arrivo sulle strade della full electric Mokka, la casa tedesca ha svelato il nuovo progetto elettrico dedicato alla Manta. Nello specifico, il progetto prende il nome di Manta GSe ElektroMOD e riprende la leggendaria Opel Manta del 1970 in chiave 'restomod', una tendenza che affascina appassionati e collezionisti di automobili che trasformano icone dell'automobilismo, dotandole di soluzioni stilistiche e tecnologiche nuove e originali.

Guarda le fotoOpel Manta

La Manta GSe ElektroMOD elettrica con cruscotto completamente digitale è sportiva come una vera Opel GSe e ha un nome che evidenzia tutte le sue ambizioni. 'MOD' sta infatti per tecnologie moderne e uno stile di vita sostenibile ed è l'abbreviazione del termine 'modificata'. 'Elektro' richiama invece la Opel Elektro GT che 50 anni fa stabilì alcuni record mondiali per i veicoli elettrici. La trasformazione in ElektroMOD dimostra come la sua estetica anni Settanta non sia affatto invecchiata. Le linee scolpite e slanciate di mezzo secolo fa risultano ancora adeguate per l'attuale filosofia stilistica di Opel. La nuova versione elettrica di Manta è anche un tributo alla Opel che è stata la fonte di ispirazione per il design del nuovo volto del marchio, l'Opel Vizor, che integra in un unico modulo griglia, sistema di illuminazione e il Blitz, l'emblema del marchio.



La Manta GSe ElektroMOD segue fedelmente, ma non seriosamente, il percorso di Opel verso l'elettrificazione di automobili e veicoli commerciali leggeri del marchio. Entro il 2024 ogni Opel avrà una versione elettrica e i clienti già oggi possono scegliere tra veicoli ibridi plug-in come Opel Grandland X o modelli completamente elettrici a batteria, dalla piccola Opel Corsa-e alla Zafira-e Life, oppure van come Opel Combo-e cargo e Vivaro-e.