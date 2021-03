Jaguar crea gamma oggetti per celebrare 60 anni della E-type

Jaguar crea una gamma di oggetti esclusivi per le celebrazioni del 60° anniversario della leggendaria E-type 1961. La Jaguar E-type 60th Anniversary Collection include creazioni artistiche, t-shirt e modellini in scala, ispirati ai due viaggi intrapresi dalla sportiva Jaguar da Coventry fino in Svizzera per il debutto mondiale della vettura al Motor Show di Ginevra. Anche questi oggetti rendono omaggio ai due modelli "9600 HP" e "77 RW", che hanno ricoperto un ruolo fondamentale nel corso della prima apparizione assoluta della E-type nel marzo del 1961.



Gli oggetti della Collection sono stati creati da Jaguar Design Studio, con la supervisione di Julian Thomson, Jaguar Design Director. Due creazioni artistiche intitolate "From Coventry to Geneva" ("Da Coventry a Ginevra") rendono omaggio al debutto pubblico della E-type. Rigorosamente limitate a 60 unità e dotate di cornice, ciascuna viene fornita con certificato di autenticità.



L'opera illustrativa The Journey to Geneva '61, descrive in stile pop-art la storia dietro il reveal dell'auto. Quest'opera, limitata a 600 esemplari, è un'altra creazione esclusiva di Jaguar Design. Lo stile pop-art è stato utilizzato anche per la realizzazione della grafica di una serie di t-shirt a tiratura limitata. Saranno solamente 960 gli esemplari disponibili, realizzati in tessuto jersey misto cotone in colore grigio, con una finitura in stile vintage per onorare gli anni 60 e la E-type.



La gamma di oggetti della Collection prevede anche un modellino in metallo pressofuso in scala 1:18 della "9600 HP", una Fixed-Head Coupe da 3,8 litri. Tre le colorazioni disponibili: British Racing Green, Opalescent Dark Blue e Opalescent Gunmetal (400 gli esemplari).