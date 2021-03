Ford Mustang Mach 1, partiti gli ordini nel Regno Unito

Sono partiti gli ordini, nel Regno Unito, per la nuova Ford Mustang Mach 1. Il nuovo modello, in vendita al prezzi di 55.185 sterline, offre una migliore maneggevolezza, alcuni inserti audaci e, per la prima volta per gli acquirenti britannici, l'opzione di un cambio manuale a sei marce.



È alimentato da un motore V8 aspirato da 5,0 litri, lo stesso della Mustang standard, con un nuovo corpo farfallato, un sistema di scarico più libero e lo stesso sistema di induzione precedentemente limitato al solo mercato statunitense Shelby GT350.



Il Mach 1 ha anche un radiatore dell'olio ausiliario (di nuovo condiviso con il GT350), progettato per mantenere una temperatura costante del motore in caso di carico pesante prolungato, come l'uso in pista. Tutti questi aggiornamenti conferiscono al Mach 1 una potenza di 454 CV e 529 Nm di coppia.



Di serie, il motore è agganciato a un cambio manuale a sei marce Tremec, sebbene al suo posto possa essere montato un automatico a 10 velocità, per un extra di 2.000 sterline.



Il telaio della muscle car è sostenuto da un nuovo set di ammortizzatori regolabili, molle più dure e barre antirollio più strette, oltre a una serie di componenti delle sospensioni regolabili che, secondo Ford, rendono il Mach 1 più semplice da guidare.



Ford ha anche apportato alcune modifiche estetiche, tra cui una nuova griglia superiore in due pezzi, un nuovo splitter anteriore e un diffusore posteriore, che contribuiscono a un aumento del 22% di carico aerodinamico rispetto alla Mustang GT normale. Gli acquirenti possono anche scegliere un set di cerchi in lega da 19 pollici per un extra di 900 sterline. All'interno, tra le novità principali i sportivi in ;;pelle, un pomello del cambio bianco e una targa unica che riporta il numero di telaio dell'auto.