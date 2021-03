La Commissione europea ha approvato l'acquisizione del controllo congiunto di EPS E-mobility da parte di FCA Italia e ENGIE EPS Italia (EEPS). EPS E-mobility sviluppa tecnologie per veicoli elettrici e ibridi fornendo soluzioni di ricarica innovative. Per Bruxelles l'acquisizione proposta non solleva problemi di concorrenza, data la sovrapposizione molto limitata tra le attività delle società.