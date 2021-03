Suzuki Across, con Carolina Kostner sul ghiaccio

( Una Suzuki Across Plug-in per Carolina Kostner. La pattinatrice ha infatti abbandonato, solo per una volta, le lame dei suoi pattini per affidarsi al SUV giapponese, rigorosamente guidato sul ghiaccio e seguendo i consigli del campione di Rally Renato Travaglia. Dopo cinque ori europei, il titolo mondiale nel 2012 e il bronzo olimpico di Sochi 2014 vinti nel pattinaggio artistico, la campionessa bolzanina ha raccolto la sfida di un test drive su una pista gelata, non con gli usuali pattini, ma al volante di Suzuki Across Plug-in e, grazie ai consigli di un istruttore d'eccezione, il pluricampione italiano di Rally Renato Travaglia, ha affrontato curve scivolose e rettilinei gelati con la stessa destrezza con cui si esibisce nel suo ambiente naturale, ovvero il ghiaccio. Le riprese dell'insolito test drive sono state girate a Courmayeur, in Valle d'Aosta. Nelle immagini, una volta al volante, Carolina Kostner si trasforma da pattinatrice a pilota. Indossando la tuta ignifuga dei rallisti professionisti del Motorsport di Suzuki e seguendo le precise indicazioni di Travaglia. La casa di Hamamatsu è anche Main Partner della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Across Plug-in, che ha accompagnato e divertito Carolina Kostner in questo test drive 'a prova di ghiaccio', rappresenta l'attuale ammiraglia della gamma Suzuki e adotta un sistema di propulsione ibrido. A comporlo sono tre motori, un 4 cilindri 2.5 con ciclo Atkinson da 185 cv e due unità elettriche. La prima agisce sull'asse anteriore e la seconda su quello posteriore, con potenze nell'ordine di di 182 e 54 cv.