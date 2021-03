Salone Rétromobile di Parigi, rimandato a 2-6 febbraio 2022

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Inizialmente già rinviata al 2-6 giugno, l'edizione 2021 del Salone Rétromobile di Parigi, una delle più importanti manifestazioni mondiali dedicate ai veicoli storici e da collezione, è stata cancellata per quest'anno, e rimandata alla data del 2-6 febbraio 2022. Lo comunicano gli organizzatori specificando che "l'attesa intorno a questa 46a edizione è stata molto lunga. Tuttavia, l'attuale contesto sanitario non ci permette di tenere questa edizione estiva a giugno come avevamo programmato".



Come ribadito da Jean-Sébastien Guichaoua, direttore di Rétromobile l'obiettivo del Salone rimane lo stesso, cioè "offrire un evento automobilistico eccezionale e continuare a far sognare bambini e adulti". A febbraio 2022 nel centro fieristico di Porte de Versailles a Parigi "saranno raccolti nella più grande galleria d'arte effimera al mondo dedicata all'automobile più di 1.000 veicoli, 620 espositori, 120 club e 60 artisti". Tutte le informazioni sono disponibili al sito https://www.retromobile.com/. (ANSA).