Boris Johnson rilancia su economia verde, piano da 35 mld per bus

Il governo britannico ha annunciato oggi un piano da oltre 3,5 miliardi di euro destinato a modernizzare il sistema di trasporto pubblico, garantendo più bus e più tratte anche nelle zone periferiche del paese e in generale - nelle intenzioni - un servizio più regolare, economico e accessibile, oltre che più verde. La riforma - "la più ambiziosa di una generazione", come l'ha presentata il premier Boris Johnson assieme al ministro dei Trasporti, Grant Shapps - mira a ridurre il numero delle automobili in circolazione: in una chiave di risparmio e di conferma degli impegni ecologici assunti di recente: impegni a cui si aggiunge ora da parte del governo Tory - e in linea con quanto già fatto da Johnson in passato in veste di sindaco di Londra - l'annuncio della futura entrata in servizio di altri 4mila bus elettrici o ad idrogeno prodotti nel Regno Unito.

Tra le novità, oltre al rafforzamento dei trasporti notturni e a un maggior coordinamento tra autobus e treni, è prevista pure l'introduzione di una tariffa giornaliera forfettaria che consentirà corse illimitate per 24 ore. Questo piano d'investimento - ha spiegato Johnson - "rappresenta uno dei nostri primi passi per rilanciare l'economia e ridurre le disuguaglianze territoriali dopo la pandemia"; sullo sfondo di una politica di "transizione energetica" che - ha ricordato - vede il Regno, presidente quest'anno della conferenza Onu sui cambiamenti climatici CoP 26, deciso a dar l'esempio dopo aver già fissato (primo Paese del G7) l'obiettivo zero emissioni nette di gas serra entro il 2050.