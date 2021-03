Audi partner ufficiale di H-Farm

Si rinnova la collaborazione tra Audi e la piattaforma di innovazione H-Farm. L'obiettivo è quello di promuovere la cultura dell'innovazione in particolare tra i giovani, agevolando l'accesso a percorsi formativi di alto livello e sostenere i talenti attraverso progetti di Corporate Social Responsibility.

Una partnership che nasce dalla visione comune, che si rinnova negli anni, basata sul riconoscimento dell'importanza che oggi rivestono i temi della trasformazione digitale e le nuove tecnologie, in particolare legati alla formazione ed educazione dei giovani, chiamati a essere i leader di domani, ma anche dalla volontà di fare squadra e mettere a fattor comune le rispettive competenze al fine di creare una rete di opportunità ed esperienze di valore per tutti coloro che ne vengono a contatto. Il tutto trova espressione concreta nella realizzazione di molteplici attività che vanno dall'erogazione di borse di studio al supporto in occasione di eventi divulgativi legati ai temi dell'innovazione, del digitale e delle nuove tecnologie, che l'emergenza sanitaria ha dimostrato essere più che mai centrali per la continuità dell'attività aziendale e la prosecuzione didattica a tutti i livelli, seppur a distanza. Evolve e progredisce anche il progetto Audi We Generation, ideato da Shado, la media company di H-FARM, che alla sua quarta Wave sarà incentrato sui temi della sostenibilità, dell'innovazione e della performance.