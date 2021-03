Lapo Elkann lancia #24oredigianniagnelli su Twitter

Lapo Elkann dà vita su Twitter alle #24oredigianniagnelli nel giorno dell'anniversario del centesimo anniversario della nascita dell'Avvocato. L'iniziativa, che si ispira alla mitica gara di automobilismo le 24 ore di lemans e rende quindi omaggio alla passione del nonno per i motori, consiste nella diffusione tramite il celebre social network di alcune delle frasi iconiche pronunciate da Gianni Agnelli durante la sua vita. Per farlo Lapo ha deciso di utilizzare la funzionalità delle Twitter Cards.

Le frasi scelte sono state selezionate personalmente da Lapo e toccano tutti i temi più cari al nonno tra cui la Fiat, la famiglia la Ferrari, la Juventus, l'arte, il mare, gli incontri con le personalità internazionali, lo stile, la creatività.

"Mio nonno è stato e sarà per sempre una risorsa fondamentale di energia e vitalità. Ho voluto rendergli omaggio anche su Twitter per far si che gli utenti dei social possano conoscere alcuni tratti del suo pensiero e possano trovare In lui ispirazione e motivazione" spiega Lapo.

"Per essere italiani nel mondo, dobbiamo essere europei in Italia". #GianniAgnelli100 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 12, 2021