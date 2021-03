La Porsche di Pablo Escobar in vendita per 2,2 mln dollari

'Possiedi un pezzo di storia. 1974 911 IROC RSR': con questo titolo l'Atlantis Motor Group della Contea di Palm Beach, in Florida, ha messo in vendita - per 2,2 milioni di dollari (circa 1,85 milioni di euro) una delle auto più rare al mondo, non solo per la sua limitata produzione ma anche per uno dei suoi ex proprietari: l'ex re del narcotraffico Pablo Escobar.

L'auto in questione è una Porsche 911 IROC RSR, prodotta in soli 15 esemplari per la prima edizione - del 1974 - dell'International Race of Champions (IROC), vinta dall'americano Mark Donohue.

L'idea era quella di mettere al volante di 12 Porsche identiche (a parte il colore) altrettanti campioni di diverse serie automobilistiche per vedere chi era il più veloce (ne vennero costruite tre in più per precauzione): i piloti erano - oltre a Donohue - Peter Revson, Bobby Unser, David Pearson, Richard Petty, AJ Foyt, George Fullmer, Dennis Hulme, Bobby Allison, Gordon Johncock, Roger McClusky ed Emerson Fittipaldi.

L'esemplare in vendita, di colore Beige del Sahara, è quello guidato dal brasiliano Fittipaldi, che negli anni è poi passato di mano finendo anche nella collezione privata di Escobar - dove rimase fino alla sua morte nel 1993 - che la guidò in varie competizioni in Colombia, sia pure con un kit carrozzeria 935.

Dopo la parentesi colombiana l'auto, conosciuta come la 'Fittipaldi Car', fu reintrodotta negli Usa dall'ex pilota Roger Penske ed è stata riportata alla sua versione originale, inclusi gli adesivi col nome di Fittipaldi scritto a caratteri cubitali sulle portiere e sul parabrezza.