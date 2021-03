Citroen, partiti gli ordini per la nuova C3 Aircross

Partono gli ordini in Italia per nuovo suv C3 Aircross, con la gamma che parte da 19.700 euro con il motore benzina PureTech110 S&S e da 22.200 euro con la motorizzazione Diesel BlueHDi 110 S&S.



Nuovo C3 Aircross esprime tutta la sua originalità e il suo carattere, con un nuovo frontale espressivo e distintivo, nuovi colori per la carrozzeria e nuove personalizzazioni per gli interni.



Un suv pensato per una vita attiva: offre una modularità e un'abitabilità di riferimento e ancora più comfort a bordo con l'introduzione dei sedili Advanced Comfort, oltre a tecnologie utili nella vita quotidiana, tra cui il nuovo Touch Pad da 9''.



Citroen C3 Aircross si posiziona al cuore del mercato del segmento B-suv con una gamma ampia che permette di soddisfare le aspettative di tutti i clienti.



Arriverà nei punti vendita Citroën a partire da giugno 2021.



Questo suv si distingue per originalità, personalità e un carattere in grado di rispondere alle aspettative del mercato.



Il nuovo frontale integra la nuova firma identitaria di Citroën, si arricchisce di proiettori a LED (di serie) e di nuove protezioni di colore grigio (dalla versione Feel).



Nuovo C3 Aircross offre una vasta scelta di personalizzazioni e propone fino a 70 combinazioni possibili all'esterno con 7 colori per la carrozzeria (3 dei quali nuovi), 4 Pack Color, tra cui due nuove tinte e nuove decorazioni della terza luce, e 2 tinte per il tetto a contrasto. Dispone anche di nuovi cerchi in lega da 16'' e 17''. All'interno, offre 4 diversi ambienti, armoniosi, accoglienti ed eleganti, 3 dei quali nuovi.



Migliorata la funzionalità a bordo grazie alla nuova consolle centrale, molto curata, che integra un grande vano portaoggetti richiudibile nella parte posteriore, accessibile sia dai passeggeri anteriori che da quelli posteriori (di serie a partire dal livello Shine).



Nuovo C3 Aircross è dotato di un'abitabilità al top, grazie al generoso spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e all'altezza al tetto, e dispone di una modularità di riferimento con sedili posteriori che possono scorrere in due parti indipendenti per 150 mm, mentre con il sedile del passeggero anteriore ripiegato offre una lunghezza di carico di 2,40 m (in opzione sul livello Shine, di serie su Shine Pack). Altra caratteristica importante dell'abitacolo è la sua eccezionale luminosità grazie alle ampie superfici vetrate e al tetto in vetro panoramico apribile elettricamente (in opzione su Shine Pack).



Questo suv offre tutte le tecnologie per garantire serenità e sicurezza alla guida: 12 tecnologie intuitive di assistenza alla guida come il Grip Control con Hill Assist Descent, in opzione dalla versione Feel, l'Head-Up Display a colori e il sistema di ricarica wireless per lo smartphone, in opzione dalla versione Shine e 5 tecnologie di connettività tra cui il nuovo Touch Pad da 9'' abbinato al Citroën Connect Nav, di serie a partire dalla versione Shine. Cinque sono le versioni proposte ai clienti per soddisfare e valorizzare tutte le loro esigenze: Live, Feel, Shine, Shine Pack e la serie speciale C-Series, proposta su base Feel con la sua personalizzazione esterna e l'ambiente interno esclusivo, contraddistinti dalla tinta Deep Red.



Nuovo C3 Aircross offre una gamma di motorizzazioni benzina PureTech e Diesel BlueHDi efficienti e prestazionali, di ultima generazione Euro 6d.



Benzina PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, disponibile su tutte le versioni. L'arrivo nelle concessionarie è previsto a giugno.