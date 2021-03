Centenario nascita Gianni Agnelli: arriva francobollo

Un secolo fa nasceva Giovanni (Gianni) Agnelli, popolarmente noto come l' ''avvocato'' (si era laureato in giurisprudenza) e oggi gli e' stato dedicato un francobollo valido per la posta ordinaria.

La vignetta del francobollo (stampato in 300 mila esemplari) mostra -, sullo sfondo dello Stabilimento Fiat di Mirafiori - un suo ritratto, affiancato dalla firma autografa.

Gianni Agnelli è stato uno dei grandi protagonisti della scena economica italiana, prima come erede della famiglia che deteneva il controllo della Fiat e dal 1966 come presidente della società. Morì nel 2003.

Nel bollettino illustrativo dell'emissione, il cui testo è firmato ''la famiglia'' si ricorda che ''le vicende della FIAT, per quanto importanti, non esauriscono il ruolo pubblico di Giovanni Agnelli, che è stato Presidente della Juventus e di Confindustria, Sindaco di Villar Perosa, editore de La Stampa, Presidente di IFI e RIV, e soprattutto, dal 1991, Senatore a vita''.