Si fingono assicuratori polizze auto, denunciati per truffa

Si fingono una nota agenzia di assicurazione e stipulano finte polizze auto sul web.

Due pregiudicati di 46 e 48 anni della Provincia di Napoli sono stati denunciati per truffa grazie alla segnalazione di una vittima di Casale Monferrato (Alessandria).

Il finto agente assicurativo ha invitato il cliente a effettuare quattro ricariche Postepay per il rinnovo della polizza, per un valore complessivo di circa 950 euro. Solo alcuni giorni dopo, l'uomo ha scoperto il raggiro e si è rivolto ai carabinieri. I militari dell'Arma hanno denunciato i due finti assicuratori, che avevano creato un sito web alterato, del tutto simile a quello della compagnia assicurativa a cui la vittima pensava di essersi rivolto.