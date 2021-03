Riciclavano auto di defunti per vendere i pezzi, 3 denunciati

Con false attestazioni riciclavano veicoli di persone decedute per venderne i pezzi. Per questo tre persone sono state denunciate dalla polizia stradale di Ovada (Alessandria). Gli agenti hanno intercettato due minori di etnia Rom (anche loro denunciati, ma per resistenza e ricettazione) sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce: erano su un veicolo che risultava intestato a un deceduto e che avrebbe dovuto trovarsi all'estero. Da lì, le indagini li hanno portati al titolare di un soccorso stradale, a un autotrasportatore e al titolare di un'agenzia. I tre sono accusati di falsità ideologica in atti pubblici per aver alterato la documentazione di alcune auto apparentemente destinate all'esportazione, ma in realtà mai esportate e, anzi utilizzate, una volta smontate, come pezzi di ricambio.