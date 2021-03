Rc Auto: Ivass, combattere evasione con autovelox

Un nuovo sistema antievasione assicurativa, con l'aiuto dei rilevatori a distanza come l'autovelox, e assicurazioni a consumo. Sono alcune delle proposte avanzate da Riccardo Cesari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), in un'audizione alla Commissione Finanze, sulla proposta di legge su Rc auto.

Il tema dell'evasione assicurativa affrontato nell'articolo 3 è "rilevantissimo", spiega Cesari, perché non solo "vengono a mancare premi ma soprattutto non vengono a mancare sinistri.

Questo significa frodi e oneri per il Fondo garanzia vittime della strada", quindi "un tema da affrontare" e richiede interventi "urgenti". La differenza tra immatricolazioni (52 milioni) e polizze (42 milioni) è di circa 10 milioni: "se fosse veramente tutta evasione assicurativa significa qualcosa come il 19% di evasione assicurativa, in realtà le stime più realistiche sono intorno al 6%". Ma secondo Cesari, non basta guardare questo differenziale.

La proposta di Ivass è di "costituire un vero e proprio sistema antievasione che metta in collegamento i sistemi telematici oggi disponibili, omologandoli come rilevatori a distanza, penso al Telepass, Autovelox, ZTL, Tutor, per controllare in tempo reale, individuare il veicolo circolante, verificare che sia assicurato o meno, e inviare la sanzione e il provvedimento del caso". Poi l'invito alle compagnie assicurative: "Sarebbe importante che tutte le compagnie possano dare copertura assicurativa a consumo, in modo tale da venire incontro alle esigenze dei consumatori, che non vogliono la copertura per tutto l'anno".

Sull'art. 1 che riguarda la valutazione della soddisfazione clienti, Ivass evidenzia "alcune criticità". La proposta "è di sfruttare al meglio i reclami che riceviamo", che oggi vengono ordinati e messi sul sito di Ivass sotto forma di graduatorie su quali imprese hanno maggiori reclami: "se ci fosse una maggiore pubblicità e utilizzo delle graduatorie che pubblichiamo sul sito questo darebbe una forte spinta a migliorare la qualità e la soddisfazione dei clienti".