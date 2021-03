Collezione Bentley milionaria all'asta per pagare divorzio

Dopo aver detto addio alla lussuosa residenza di campagna nel Somerset pagata 5 milioni di sterline (5,84 milioni di euro) il magnate britannico delle case di cura Robin Cannon ha salutato oggi con enorme tristezza la sua adorata collezione di Bentley.



Sette preziose auto che vanno dal 1929 ai nostri giorni e che sono andate all'asta partendo da una base di 1,5 milioni di sterline (1,75 milioni di euro) per far fronte alla causa di divorzio intentata dalla moglie Jane nel 2019 ed arrivata ora alla fase delle 'spartizioni' dei beni.



Quella di Cannon, seppure numericamente limitata, era una delle raccolte private di Bentley più note della Gran Bretagna: come riferisce il Daily Mail, in quanto includeva una 'eccezionale' WO 4,5 litri del 1929 acquistata dall'allora finanziatore della Bentley Geoffrey Joel prima di essere esportata in India negli Anni '30, valutata da sola 700mila sterline (816mila euro), Gli specialisti della Duke's Auctioneers of Dorchester hanno battuto anche una Bentley Continental S1 Fastback del 1951 (valore 400mila sterline), una S2 Continental del 1961 (300mila sterline) e una Continental decappottabile del 2014 (75mila sterline).