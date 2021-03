Citroen, l'elettrificazione di tutta la gamma entro il 2025

''Una vettura Citroen su cinque venduta negli ultimi due mesi è una elettrica. La strategia del brand è molto chiara: rendere le auto a zero emissioni accessibili a tutti, proponendo uno schema di acquisto con medesimo anticipo e medesima rata sia per le endotermiche che per le 'green', abbattendo così quella barriera di prezzo considerata da sempre 'ostacolo' all'acquisto delle vetture ecosostenibili''.



Alessio Scutari, direttore Marketing di Citroen Italia, racconta il processo di elettrificazione del brand Citroen che prevede un cronoprogramma preciso e dettagliato, secondo il quale ''entro il 2025 la casa francese riuscirà a completare la transizione energetica proponendo motorizzazioni elettrificate a completamento della gamma di ogni modello Citroen''.



''Questo processo - precisa Scutari - sarà ancora più rapido per quanto riguarda i veicoli commerciali, poiché già nel corso di quest'anno si completa l'offerta con e-Berlingo e e-Jumper che si affiancheranno all e-Jumpy già disponibile sul mercato''.



Non solo van flessibili e adatti ad ogni esigenza ma anche e soprattutto auto. La prima, in ordine cronologico, ad aprire la strada verso l'elettrificazione della gamma, è stata il suv C5 Aircross plug-in hybrid.



''C5 Aircross PHEV è la massima espressione di questo suv e riesce a distinguersi in questo affollatissimo modello grazie a veicoli flessibili e modulari all'interno ma allo stesso tempo confortevoli. L'elettrificazione, ovvero la presenza di un motore termico benzina 1.6 da 180 cv con unità elettrica alimenta da batteria - aggiunge ancora il direttore marketing della divisione italiana del double chevron - consente di esaltare le prestazioni e le caratteristiche di comfort del suv''.



Ricaricabile e con un'autonomia in full electric fino a 55 km, Citroen C5 è anche in grado di muoversi sportivamente con i suoi 225 cv in modalità ibrida, tutto questo mantenendo le sue caratteristiche di comfort e versatilità.



Per quanto riguarda il full electric, invece, dopo il lancio di Ami, soluzione di mobilità per il trasporto urbano di 2 persone, il marchio si è focalizzato sul lancio di nuova e-C4: ''Il riscontro di mercato è stato straordinario, soprattutto negli ultimi due mesi. La strategia di vendita, di proporre elettrici e termici con lo stesso anticipo e medesima rata, è la soluzione giusta per chi vuole approcciarsi a soluzioni più ecosostenibili''.