Cagliari, prorogata al 30 giugno scadenza pass Ztl 2020

E' prorogata sino al 30 giugno 2021 la validità di tutti i permessi di transito e di sosta per le zone Ztl (Zone a traffico limitato) di Cagliari, aree pedonali, aree riservate e dei pass di esenzione per la sosta nei parcheggi a pagamento e per i veicoli a trazione elettrica, in scadenza al prossimo 31 marzo. Lo ha decisione l'amministrazione comunale.

La determinazione a firma del dirigente Servizio Mobilità Pierpaolo Piastra, specifica che "la motivazione è riferibile principalmente alla temporanea sospensione del servizio front-office per la presentazione delle richieste di rinnovo delle autorizzazioni a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in atto".