Lamborghini Murcielago, la Versace strizzava l'occhio a moda

Una rara Lamborghini Murcielago LP640-4 in edizione Versace è in vendita da Bob Forstner. Il modello è uno di quelli prodotti in edizione limitata durante i dieci anni in cui dalla fabbrica di Sant'Agata Bolognese sono uscite le Murcielago. La variante Versace era stata creata attraverso una collaborazione con il marchio di moda italiano e la sua produzione è stata limitata a sole venti unità poi vendute in tutto il mondo. Quella in vendita è caratterizzata da piccole modifiche che differenziano l'edizione Versace Murcielago da altri modelli. L'interno è impreziosito da rivestimenti bicolore in pelle nera e bianca e da una placca numerata mentre l'esterno presenta un logo unico sulle portiere.



I clienti potevano ordinare l'auto solo in bianco o nero e il proprietario originale di questa vettura l'aveva dotata del pacchetto ruote Reventon, allora disponibile per il modello specifico. Varie modifiche sono state poi aggiunte dai proprietari, come il paraurti anteriore con uno splitter più importante, le minigonne laterali estese e una pronunciata ala posteriore fissa. L'auto ha anche un sistema di scarico Valvetronic e il motore 6,5 litri, V12 aspirato, produce 680 CV, contro i 631 della vettura standard. Queta Murcielago ha avuto un solo proprietario ed è stata registrata per la prima volta nel 2012, nonostante sia stata effettivamente costruita nel 2008.