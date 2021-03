Ivass: con nuove tecnologie possibili polizze personalizzate

Per il settore assicurativo l'innovazione tecnologica rende disponibile un numero crescente di informazioni e i dati sui comportamenti degli assicurati raccolti dalle black-box delle auto e dai device personali o domestici forniscono "informazioni di dettaglio, costantemente aggiornate, che consentono di creare prodotti su misura, più coerenti con le esperienze del cliente e con un'adeguata valutazione del rischio". E' quanto ha detto il consigliere dell'Ivass Riccardo Cesari nel workshop online su "Innovazione digitale, ecosistema assicurativo, inclusione e mutualità" precisando che i responsabili dell'Istituto di vigilanza del settore sono "consapevoli della necessità di valutare i rischi introdotti dai nuovi processi e dai nuovi prodotti". E a questo proposito ha citato ad esempio la necessità di salvaguardare la concorrenza e il fatto che "un'eccessiva personalizzazione dell'offerta potrebbe ridurre gli ambiti di mutualità e limitare il confronto tra i prodotti".



"La necessità di competenze e tecnologie per sfruttare queste informazioni apre il mercato a nuovi operatori, dotati di elevate capacità di innovazione e di analisi avanzata dei dati.



Ne può derivare anche una modifica del perimetro di azione dell'attività di vigilanza" ha aggiunto Cesari.



"Il progressivo utilizzo di piattaforme tecnologiche - ha sottolineato ancora - richiede certezza legale e regole comuni di accesso, governo e condotta. Va ricercato un equilibrio tra la protezione dei dati, bene comune irrinunciabile, e la possibilità di utilizzare quelli necessari allo sviluppo di nuovi prodotti e mercati. Occorre mettere in atto interventi da parte delle Istituzioni e delle imprese per far crescere l'intero sistema e garantire concorrenza e cooperazione, anche mediante la definizione di standard e condizioni per la portabilità dei dati e l'interoperabilità tra operatori vecchi e nuovi".



L'Ivass è comunque pronto a svolgere attivamente il proprio ruolo. "Per garantire la stabilità del sistema, è necessario valutare i nuovi rischi e prevederne, nella regolamentazione, un'adeguata misurazione e tutela.



Come supervisori - ha assicurato Cesari - non intendiamo essere solo osservatori (o peggio "frenatori") del cambiamento ma anche - nel rispetto dei ruoli - attori dello stesso mediante un'azione di interpretazione evolutiva e revisione regolamentare, di focalizzazione delle prassi di vigilanza e di analisi del mercato".

L'Ivass, ha aggiunto De Polis, intende "proseguire l'azione con le compagnie e gli intermediari per innalzare gli investimenti in innovazione e sicurezza, migliorare l'integrazione dei sistemi, partecipare a iniziative di ecosistema, progettare e lavorare al futuro digitale. L'esperienza della pandemia ha accelerato questo processo e fatto cadere molte remore presenti in passato". Tra le altre iniziative c'è poi quella di "rivolgere particolare attenzione al quadro legale per garantire la certezza giuridica e l'inalterabilità dei contratti digitali che vogliamo, con il supporto delle nuove tecnologie, più sicuri ed efficienti di quelli cartacei". E, infine, l'Istituto intende indirizzare le attività di educazione assicurativa anche su tematiche specifiche del mondo digitale, avendo attenzione a differenziarle per categorie di destinatari. "Fra poche settimane - ha ricordato infine - avremo i primi risultati dell'indagine nazionale, promossa dall'IVASS con il supporto del MISE, sulle conoscenze in campo assicurativo degli italiani: ci darà una base solida e scientifica per impostare valide politiche. In questo ambito vediamo un importante ruolo degli intermediari assicurativi in grado di favorire la formazione, la sensibilità ai temi della sicurezza e l'assistenza alla clientela tramite tecnologie digitali".